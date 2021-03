IL CASO

ROMA Mettiamo in fila le promesse del nuovo piano del commissario straordinario per l'emergenza vaccinale, il generale Francesco Paolo Figliuolo: entro fine settembre l'80 per cento della popolazione over 16 sarà vaccinata; entro la fine di agosto sarà raggiunta una parziale immunità di gregge con la immunizzazione del 60 per cento degli italiani, mentre a metà settembre saremo al 70, per concludere la campagna a fine ottobre grazie all'acquisizione, in totale (sulla carta) di 242,5 milioni di dosi. Ancora: oggi stiamo viaggiando a 170mila iniezioni al giorno, questa settimana si arriverà a 210mila, la prossima a 300mila, a metà aprile (dosi in arrivo permettendo) a 500mila.

Si tratta di un piano ambizioso, il generale Figliuolo parla di «cambio di passo», anche se ormai l'obiettivo dell'immunità per la maggioranza della popolazione già a luglio, è improbabile. Molto dipende anche dalla fiducia nei vaccini degli italiani non rafforzata dallo strano caso della Sicilia, dove si indaga sulla morte di tre persone dopo la somministrazione di AstraZeneca (sia chiaro, non è dimostrato il collegamento tra iniezione e decesso).

Ieri si è aggiunto un quarto caso sotto la lente dei magistrati: è al lavoro la procura di Gela, dopo che un'insegnante di 37 anni - vaccinata il primo marzo con un lotto differente da quello sequestrato - è stata ricoverata in rianimazione per un'emorragia cerebrale. È stata acquisita anche la cartella clinica.

Non solo. Il cambio di passo dipenderà molto anche dal mantenimento degli impegni da parte delle case farmaceutiche. La tabella con le dosi in arrivo ipotizza 52,4 milioni di dosi entro fine giugno, 84,6 entro fine settembre, anche se c'è la variabile di Curevac (azienda tedesca) le cui forniture vengono calcolate, ma ancora non c'è il via libera di Ema.

Bene ma come si farà a trovare un numero sufficiente di vaccinatori? Il piano del generale Figliuolo ipotizza una chiamata alle armi a 360 gradi: «Verrà dato impulso all'accordo per impiegare i medici di medicina generale (44mila), odontoiatri (fino a 60mila), medici specializzandi (23mila). Si potrà fare ricorso, tramite intese in via di finalizzazione, anche ai medici della Federazione medico sportiva, medici competenti nei siti produttivi e della grande distribuzione, medici ambulatoriali e farmacisti». In teoria è un bacino di 120mila camici bianchi totali.

Ma dove ci vaccineremo? In Italia ci sono 1.733 punti vaccinali, ma si punta ad aumentarli usando fabbriche, centri commerciali, palestre, scuole, parrocchie. Siglato anche un accordo tra il Coni e il Commissario: in ogni regione e in ogni provincia il comitato olimpico metterà a disposizione una struttura dove accogliere chi deve vaccinarsi. «Atlete e atleti faranno da testimonial». Il commissario Figliuolo ha raccolto la disponibilità di grandi aziende come Stellantis, Eni, Enel e Poste per vaccinare i dipendenti direttamente in sede, altri accordi si studiano con la Confindustria a livello regionale. E la distribuzione? Pfizer-BioNTech continuerà a distribuire in autonomia, mentre tutti gli altri spediscono all'aeroporto militare di Pratica di Mare, in provincia di Roma. Lo smistamento nel resto d'Italia avverrà in collaborazione «con vettori di Sda Express Courier di Poste Italiane», ma anche grazie alla Polizia e all'Esercito. Il piano prevede un coinvolgimento costante della Protezione civile e della Difesa, per inviare rinforzi nelle aree in difficoltà. Per questo saranno accantonate l'1,5 per cento delle dosi, da destinare alle aree con un picco di casi positivi.

Ci sarà anche una semplificazione: la divisione per categorie si è rivelata fallimentare e ingiusta, si procede per classi di età. «La governance sarà accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella». Si continua con le categorie più fragili per poi passare agli over 70 e a scalare i più giovani.

Mauro Evangelisti

