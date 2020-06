VENEZIA Quella celebrata ieri è stata una Giornata mondiale delle fiere singolare: senza esposizioni, con i padiglioni ancora chiusi. Amaro il commento del presidente di Veronafiere e vicepresidente di Aefi ((Associazione esposizioni e fiere italiane), Maurizio Danese: «Riparte il calcio, riaprono ombrelloni e musei, ma noi non sappiamo quando potremo riattivare la nostra forza propulsiva a sostegno del Paese». Secondo le stime, il lockdown fieristico ha determinato la cancellazione o rinvio degli eventi programmati nel primo semestre 2020 con un danno per le sole realtà fieristiche di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna (che assieme sommano il 75% delle manifestazioni internazionali italiane) di circa 700 milioni di euro più l'indotto. Veronafiere, primo organizzatore in Italia per manifestazioni dirette e di proprietà, è stata costretta a cancellare o riprogrammare oltre 20 eventi, con un danno che impatterà nell'ordine del 50% sul fatturato 2020. «La riapertura dei padiglioni ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia sarà il segnale forte del superamento dell'emergenza. Non sarà una passeggiata, ma le nostre fiere possono tornare a essere forti e competitive come prima». (al.va.)

