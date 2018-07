«Fiera di essere italiana ma di politica non parlo, ho in testa solo gli Europei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per la grinta sfoderata in gara si è meritata il soprannome di Panterita. Perché lei, Libania Grenot da Santiago di Cuba, italiana per matrimonio dal 2008, non è una quattrocentista qualsiasi, ma la due volte campionessa d'Europa del giro di pista.Con le sue unghie ha graffiato le avversarie e acciuffato l'oro continentale a Zurigo 2014 e Amsterdam 2016. Così ha fatto anche sabato sera a Tarragona, quando in quarta frazione ha sublimato nell'oro la 4x400 tricolore ai Giochi del Mediterraneo.«Sono contenta per il successo, ma nello stesso...