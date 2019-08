«Fiducia nel Colle, ma Renzi senza vergogna è cominciata la lotta per non tornare a casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La proposta di Renzi non mi meraviglia per nulla, questo passo verso i 5 Stelle si era già capito con l'intervento di Beppe Grillo: l'evidenza che da giorni ci sono contatti in corso tra il Pd e il Movimento. Si sono insultati fino a ieri, oggi pensano di governare insieme. Che dire? Faccio i migliori auguri ai grillini». Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dà ormai per certo che un'intesa tra il Partito Democratico e gli ormai ex colleghi di governo alla fine si farà. Un accordo che dalle sue parole sembra già fatto,...