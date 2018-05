«Fiamme altissime, il mio amico Stevio si è salvato gettandosi fuori di lato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Uno è uscito dall'auto un attimo prima che venisse divorata dalle fiamme, l'altro ha assistito impotente al rogo in cui tre persone sono morte carbonizzate. Nell'inferno scoppiato ieri mattina lungo l'autostrada Valdastico, tra i caselli di Albettone e Longare in direzione Piovene Rocchette, c'erano anche due padovani, entrambi residenti a Lozzo Atestino, un piccolo comune dei Colli Euganei.«Sono vivo per miracolo, se fossi entrato in autostrada due minuti più tardi in quel rogo ci sarei finito anch'io». Luca Ruffin (nella foto), ex...