FI: prelievo fiscale massimo al 33 per cento in Costituzione

LA PROPOSTAROMA Silvio Berlusconi si prepara alla battaglia in Parlamento e in piazza, con tanto di raccolta firme, per introdurre un tetto di spesa massima dello Stato in Costituzione, ovvero il limite del 33% alla pressione fiscale, calcolato sul reddito prodotto annualmente, contro il «governo delle tasse e delle manette». Forza Italia, su iniziativa del capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, e di Sestino Giacomoni, ha depositato a Montecitorio una proposta di legge costituzionale, formata da un solo articolo, che punta a modificare...