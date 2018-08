FI: il Cav sta bene, sarà dimesso oggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quello di ieri è stato il terzo giorno di controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. L'ex premier è tornato nella struttura sanitaria, da cui era uscito nel pomeriggio di lunedì, per una nuova sessione di controlli medici, dopo quelli del 30 e del 31 luglio scorsi. Fonti vicine all'ospedale in giornata fanno sapere che si tratta di controlli programmati da tempo e che non richiedono ricovero: fanno parte della routine per tenere sotto controllo gli esiti dei diversi interventi a cui è...