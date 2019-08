FI, cresce la voglia di maggioranza Berlusconi per ora prende tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Un grande classico, meno si parla e più si agisce. Ecco perché le (quasi) inesistenti esternazioni di esponenti di Forza Italia sono il segnale che qualcosa sotto sotto si sta muovendo. Dopo la brusca interruzione delle comunicazioni con Matteo Salvini, si sono fatti largo i consigliori che sempre più insistenza sussurrano a Silvio Berlusconi che l'ipotesi di far nascere - in un modo o nell'altro - un governo che allontani le urne, potrebbe essere un'opportunità da cogliere al balzo e non uno scenario funesto. A chi lo...