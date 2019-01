Festa del M5S per lanciare il Reddito con Grillo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA In principio fu il balcone di Palazzo Chigi: era il 27 settembre Luigi Di Maio e gli altri ministri M5S si affacciarono dal palazzo del governo per dire che era fatta. «Abbiamo abolito la povertà: porteremo il rapporto deficit-pil al 2,4%». Sotto, festanti con le bandiere dei 5 Stelle, deputati e senatori. La storia, come si sa, è andata un po' diversamente nella trattativa con l'Ue. Ma poco importa perché martedì è in programma un'altra festa. Anzi, la madre di tutte le feste, quella per il via libera al Reddito di...