IL CASO

MIRANO (VENEZIA) Giostrine transennate, ma a fare l'assembramento ai giardini pubblici ci hanno pensato i giovani. Un po' più che bambini, che a scivolo e altalena hanno preferito un paio di panchine, qualche bottiglia e uno stereo. Tanta voglia di rivedersi e divertirsi, dopo mesi di reclusione forzata, tanta però anche l'imprudenza di farlo senza protezioni e creando un vero e proprio raduno che nulla aveva da invidiare alla movida dei tempi migliori. Peccato che tutto ciò, in questo momento, non sia concesso. A fermare la festicciola sono stati i carabinieri di Mirano, che hanno multato 15 giovani con una sanzione di 400 euro ciascuno.

I MILITARI

Il blitz è scattato mercoledì sera nell'area verde di via Cesare Battisti, nel quartiere residenziale a ovest del centro storico, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza del gruppo di giovani in barba a qualsiasi norma di distanziamento e protezione. Fatti convergere sul posto mentre erano impegnati proprio nei servizi di pattugliamento del territorio in ottica anci-Covid, i militari della stazione di via Vivaldi hanno sorpreso una ventina di ragazzi che si erano dati appuntamento nel parco pubblico per bere e ascoltare musica, senza troppo riguardo alle distanze interpersonali. Qualcuno, ma non tutti, era anche senza mascherina. Alle pattuglie intervenute sul posto non è rimasto che identificare tutti i presenti e far scattare le sanzioni amministrative previste, una quindicina in tutto, dell'importo di 400 euro ciascuna. I ragazzi però, quasi tutti del posto, si difendono, sostenendo che non c'è stato assembramento, solo un ritrovo tra amici, peraltro concesso dalle nuove disposizioni sugli spostamenti. Per i carabinieri però non è stato così e ieri il blitz ha fatto molto discutere in città e non solo. Ai continui richiami alla responsabilità da parte di tutte le autorità, con minacce, da esponenti del Governo al presidente del Veneto Luca Zaia, di richiudere tutto, si è unito il biasimo di molti cittadini sui social e anche la sindaca Maria Rosa Pavanello ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per il costante impegno sul territorio e lanciare un appello ai cittadini a collaborare per il bene di tutti: «La vigilanza delle forze dell'ordine - ha spiegato - è un sostegno prezioso in questa fase di transizione. E sottolineo transizione: non è finita, non è ancora la normalità».

