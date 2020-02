FESTA AMARA

VENEZIA Il volo dal campanile di San Marco di Kristian Ghedina è stato l'ultimo atto del Carnevale di Venezia 2020. Poi è calato il sipario anzitempo, poiché il pericolo di contagio da coronavirus nel corso di manifestazioni di massa come questa è un rischio che non è più possibile correre. Non erano dello stesso avviso sabato il sindaco Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Luca Zaia, il prefetto Vittorio Zappalorto e le autorità che si erano confrontate sulle misure immediate da prendere dopo lo sbarco del virus a pochi chilometri da Venezia. «Non ci sono le condizioni» era stato detto per giustificare il proseguimento della kermesse, ma il ricovero di due anziani veneziani avvenuto in mattinata ha convinto politici e tecnici che non era più il caso di continuare.

PIAZZA PER POCHI

D'altronde, ieri mattina in piazza c'era poca gente: di solito per il volo dell'Aquila arrivano almeno 100mila persone: ieri saranno state 20mila. In piazza c'era spazio da vendere e subito dopo la cerimonia sembrava una domenica normale. In tutto questo la paura di contrarre la malattia l'ha fatta da padrona. In piazza c'erano tante maschere variopinte e fantasiose, ma ancor più numerose erano le mascherine per evitare il contagio, che avevano in dotazione anche tutte le forze dell'ordine. Non proprio una bella immagine per quella che sarebbe dovuta essere una festa spensierata.

«Bisogna essere un po' prudenti. Soprattutto quando c'è tanta gente», racconta la veneziana Rossana, accompagnata da alcuni amici di Napoli. Tra loro c'è Gianluca, un medico piuttosto allarmato per la situazione: «L'italia è tra i Paesi con il numero più alto di casi. Oggi ci siamo messi queste mascherine come precauzione», ha affermato. Un gruppo festoso di turiste racconta come alcune compagne di viaggio abbiamo deciso di rimanere a casa per evitare possibili rischi di contagio: «Due di noi hanno rinunciato al viaggio per la paura. Noi siamo state più fataliste».

LA CORSA ALLA SPESA

Saltano la festa delle Marie, in programma questa sera al teatro La Fenice e salta la grande festa del Martedì Grasso che chiude il Carnevale. Siamo già in Quaresima anche per la Curia patriarcale, la quale ha disposto che non siano celebrate messe e che non si facciano più visite turistiche fino a quando l'allarme non sarà rientrato.

Tra i veneziani sono in tanti ad aver fatto ieri una spesa abbondante ai supermercati, temendo che nei prossimi giorni non si possa uscire di casa.

Ma il prodotto che è diventato assolutamente introvabile è il gel per l'igiene delle mani, il cui posto sugli scaffali è desolatamente vuoto. In mancanza, la gente comprava alcool o acqua ossigenata. Tutte sostanze in grado di rendere inoffensivo il virus.

Ovviamente deluse, le dodici Marie, le ragazze selezionate nel concorso patrocinato dal Gazzettino che sono un po' le reginette del Carnevale. La vincitrice sarebbe dovuta essere la protagonista del volo dell'Angelo 2021: il suo nome però non si saprà almeno per un bel po'. Così ieri a qualcuna è sfuggita anche una lacrima per gli appuntamenti sfumati nei prossimi due giorni.

L'ordinanza di Zaia, firmata d'intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza, impone oltre allo stop forzato al Carnevale a partire dalla mezzanotte, anche la chiusura di luoghi di assembramento e intrattenimento, scuole e musei, fino a tutta domenica primo marzo. Vietate anche tutte le riunioni o feste pubbliche o private che comportino la presenza contemporanea di un gran numero di persone. A Venezia resteranno chiusi anche i teatri nonché le due università Ca' Foscari e Iuav.

A livello politico, sia dalle organizzazioni sindacali che dal centrosinistra, si stigmatizza il comportamento di Comune e Regione, che a loro dire avrebbero dovuto sospendere il Carnevale.

«Abbiamo valutato tutte le condizioni di rischio - ha ricordato Brugnaro - e sabato abbiamo ritenuto di poter continuare. Poi con le notizie della mattina la situazione è cambiata. Dobbiamo imparare a convivere un po' di tempo con questa situazione di emergenza. Stringeremo sempre più i cordoni della sicurezza, e dobbiamo continuare a vivere con maggiore attenzione fino a quando questo maledetto virus non sarà debellato».

Michele Fullin

