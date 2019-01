Ferrari: «Ma io dico che è giusto andare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAROMA «La nostra presenza in Arabia Saudita può essere un messaggio forte, non sprechiamo l'occasione», la riflessione di Paola Ferrari, giornalista Rai. Negli ultimi giorni è scoppiata la polemica per questa finale di Supercoppa Italiana a Gedda. «Io per prima sono inorridita per come in Arabia Saudita trattano le donne, ma voglio vedere la nostra presenza lì come qualcosa di positivo. Possiamo accendere i riflettori su questo problema». Secondo lei, è giusto andare in Arabia Saudita per la Supercoppa? «Sì, essere lì è...