Ferrara, binario in tilt Frecciarossa bloccato

IL GUASTOFERRARA Fermata forzata al binario 4 di Ferrara per un treno Frecciarossa diretto a Venezia. Il convoglio, partito da Salerno alle 6.40, si è dovuto fermare a causa di un guasto all'alimentazione della linea dell'Alta Velocità. Il guasto, avvenuto intorno alle 11.30 tra le stazioni di Poggio Renatico e Ferrara, ha creato non pochi disagi. Sul treno FR9412, che doveva arrivare a Venezia alle 12.35, c'erano anche molti passeggeri che dovevano imbarcarsi per una crociera: rabbia e preoccupazione per un ritardo che ha messo a rischio la...