Ferragosto tragico: strage di vacanzieri dai monti al mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOROMA Ferragosto tragico in mare e in montagna con un bilancio di morti e feriti,pesantissimo: almeno 12 le vittime. Ha destato sconcerto e dolore la morte di due fratellini cinesi di 11 e 14 anni che hanno perso la vita in mare nei pressi di Ortona (Chieti) dopo essere stati scagliati dalle onde contro una scogliera frangiflutti. Epilogo drammatico, lo stesso giorno, anche per un camionista romeno di 24 anni che nell'Oltrepo Pavese è annegato dopo essersi tuffato in un laghetto per recuperare la canna da pesca. A Trani un uomo di...