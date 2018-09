Ferragnez, mezza Italia ha seguito le nozze social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENONOTO Per molti di voi saranno pure perfetti sconosciuti. Influencer, youtuber, fashion blogger, webstar, qualunque cosa questo voglia significare. Ma sappiate che tra gli invitati al social wedding di Chiara Ferragni e Fedez, il primo matrimonio in webvisione della storia, ci sono personaggi che in totale ogni giorno vengono seguiti sui social da più di 8 milioni di persone. Se poi a questi si aggiungono i follower della regina di Instagram Chiara che da sola raggiunge i 16 milioni, (2 ne ha guadagnati solo in questi due giorni di...