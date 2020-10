IL RICONOSCIMENTO

LONDRA Un atto di eroismo non può rimanere senza ricompensa, anche se a compierlo è stato un uomo condannato per omicidio. Per questo motivo Elisabetta II in persona, con una mossa rara, ha deciso di intercedere a favore di Steve Gallant, il quarantaduenne che il 29 novembre del 2019 non ci pensò due volte prima di staccare un corno di narvalo dalla parete della Fishmonger's Hall per inseguire il terrorista che aveva appena accoltellato due persone.

LA VICENDA

I fatti si sono consumati a un convegno sulla riabilitazione dei carcerati, al quale era stato invitato anche Usman Khan, ventottenne condannato per aver cercato di far saltare in aria la borsa di Londra nel 2012 e che, un anno fa, armato di due coltelli, uccise il venticinquenne Jack Merritt e la ventitreenne Saskia Jones, entrambi laureati a Cambridge e coordinatori del programma Learning Together. Dopo aver visto il suo mentore e amico Merritt ferito a morte e preoccupato di vedere l'attentatore accanirsi sui passanti, Gallant si era armato di un corno di narvalo lungo un metro e mezzo, appeso alla parete come ornamento, per inseguire Khan fino al London Bridge, dove l'attentatore è stato ucciso dalla polizia. «Ho intuito che qualcosa non andava e che dovevo dare una mano», ha spiegato Gallant dopo l'inseguimento, sottolineando di non aver «esitato» un istante. «Ho visto gente ferita. Khan era nell'ingresso con due grandi coltelli in mano e rappresentava chiaramente un pericolo per tutti». Nei giorni dell'attentato si era molto parlato dell'eroismo dei presenti, armati di altri strumenti di fortuna, come un estintore, e dei passanti che avevano cercato di fermare l'attentatore nella sua corsa omicida.

LO SCONTO DI PENA

«Come riconoscimento delle sue azioni eccezionalmente coraggiose», a Gallant è stata data la possibilità di chiedere uno sconto di pena di 10 mesi a giugno 2021. Difficilmente, visto l'interessamento della regina, non lo otterrà. Il padre di Jack, David Merritt, ha dichiarato che «Steve si è meritato assolutamente questa grazia, o questo sconto di pena. È fantastico. Era molto vicino a Jack, ha cambiato la sua vita e si è redento. Sono molto felice per lui». Steve Gallant è stato condannato a 17 anni per la morte di un pompiere nel 2005. Barrie Jackson aveva 33 anni e stava bevendo una birra in un pub di Hull quando è stato aggredito da un gruppo di uomini armati di martello, in maniera talmente selvaggia che quando è arrivata l'ambulanza i soccorritori non sono riusciti a trovare la sua bocca. Di quell'omicidio efferato si è parlato per anni. A muovere il gruppo di Gallant sarebbe stata la volontà di vendicare l'uccisione di una prostituta, avvenuta nel 2002, per la quale Jackson, che aveva a sua volta qualche precedente per aggressione, era stato scagionato. «E' giusto che io abbia ricevuto una pena severa per le mie azioni. Dopo aver accettato la condanna, ho deciso di chiedere aiuto. Quando vai in prigione, perdi il controllo della tua vita e migliorare te stesso diventa una delle poche cose che puoi fare per ridurre il tuo peso sulla società», ha spiegato Gallant. Mentre il figlio di Jackson, il ventunenne Jack, ha detto di avere «sentimenti contrastanti» sulla riduzione di pena per l'assassino del padre, ma ha anche osservato che «quello che è avvenuto a London Bridge dimostra che la gente possa davvero cambiare. Inoltre l'uomo «ha scontato quasi interamente la sua pena».

L'ultimo condannato per omicidio a ricevere il Royal pardon' è stato uno dei capi dell'Ira, Sean O'Callaghan, quasi venticinque anni fa, per aver contribuito a sventare un piano per uccidere Carlo e Diana negli anni Ottanta. Ma il caso più famoso è quello di Alan Turing, il genio che decriptò le comunicazioni tedesche durante la guerra e che fu comunque condannato per atti osceni nel 1952 per una relazione omosessuale, ai tempi illegale: nel suo caso il perdono da parte di Elisabetta è stato postumo e secondo molti tardivo, visto che è arrivato solo nel 2013.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA