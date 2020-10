L'INTERVISTA

VENEZIA La chiusura del teatro La Fenice è un colpo alla civiltà e alla gente di Venezia che ha frequentato in questi mesi il teatro. Il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, all'indomani dello stop fino al 24 novembre del teatro, non nasconde la propria amarezza per aver dovuto cancellare le inaugurazioni delle stagioni sinfonica e lirica e messo in cassa integrazione i 300 lavoratori. «Mi dispiace veramente per la città di Venezia afferma -. Questo non è un colpo solo al Teatro La Fenice, è un colpo alla civiltà di Venezia, alla gente di Venezia che è venuta in teatro, ha frequentato i luoghi d'arte. È uno schiaffo alla cultura. Mi dispiace realmente tanto per i veneziani, vedo ogni giorno negozi chiusi che non riapriranno. Il fatto che noi fossimo aperti era una speranza di ripresa per tutti».

Cosa la ferisce di più di questo decreto?

«Il pubblico veneziano ci ha sempre seguito in questi mesi, abbiamo sempre venduto tutti i 370 biglietti a disposizione, è nato un clima di familiarità. Il Dpcm ci ha cancellato dalla sera alla mattina la data di inaugurazione della stagione sinfonica e poi anche l'inaugurazione della lirica. Avevamo la prima del Fidelio già in vendita il 20 novembre e poi il 23 il maestro Muti. È stata per noi una cosa che non si può immaginare. Con queste cancellazioni abbiamo dovuto mettere i nostri 300 lavoratori in cassa integrazione per due settimane. Poi cominceremo a provare, sempre se non ci cambiano i piani. Il ministero ha detto che fino al 24 saremo chiusi e noi ci organizziamo per riuscire ad aprire la sera stessa del 25».

Lei continua a ripetere che non vuole fare polemiche.

«Sì non voglio fare ulteriori polemiche rispetto a quelle che si sono già fatte, però voglio dire una cosa: la Fenice non ha avuto un caso tra il pubblico e ha avuto un solo caso tra i lavoratori che, dopo la quarantena, è guarito ed è tornato al lavoro. Questo dal 5 luglio, quando abbiamo riaperto. La gente ha capito in questi mesi che in teatro si sta più sicuri che a casa: si sta fermi, distanziati con la mascherina. E in silenzio soprattutto. Il teatro è un luogo di socialità dello spirito, ciascuno confronta il proprio animo in silenzio con la musica che sta ascoltando. Spero che andando avanti si riesca di più a isolare le zone di contagio senza fare di tutta un'erba un fascio, come si sta facendo. Ma non mi faccio illusioni, dovremo vivere a lungo con questo virus».

Non ve l'aspettavate questa chiusura?

«No, già c'era stato settimane fa quel paventato pericolo che venissero ridotte le capienze dei teatri. Abbiamo fatto forti battaglie, ci siamo fatti sentire, il ministero ha compreso le nostre ragioni e ci ha lasciato tutti gli spettatori che avevamo prima, riconoscendo così che il teatro è un luogo sicuro. Invece non è stata così. Dopo tutto quello fatto in questi mesi: abbiamo calibrato ogni nota, ogni opera, ogni modalità di esecuzione e regia è stata studiata per osservare le regole del Covid. E con questo in cinque mesi abbiamo avuto un solo caso, che probabilmente si sarà infettato nei mezzi di trasporto. Nessuno è stato contagiato da questa persona. Tutti i lavoratori hanno lavorato con profonda responsabilità. Si è tenuto il virus fuori della Fenice. Evidentemente ci sono altri luoghi dove le regole non vengono così osservate. Non voglio additare nessuno come l'untore, ma per strada ci andiamo tutti».

Molti teatri di prosa hanno optato per spettacoli in streaming.

«Faremo anche noi streaming. Ieri abbiamo fatto un'assemblea dell'Associazione delle fondazioni liriche (Anfols) con tutti i sovrintendenti: in accordo con il ministero faremo ognuno delle iniziative, noi probabilmente metteremo un concerto in streaming. Però dobbiamo tornare ad avere il pubblico».

Con che programma pensate di ripartire?

«Ricalendarizzeremo tutto. Non voglio pensare che il concerto del maestro Muti scompaia, è un concerto che abbiamo messo per i 50 anni dalla sua prima venuta in Fenice. Stiamo lavorando per recuperarlo».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

