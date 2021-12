Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA Cinque donne promettono una svolta nella lotta ai femminicidi e alla violenza di genere, e il cambio di passo è concreto. Una novità spicca su tutte: le vittime non dovranno più affrontare l'angoscia di dover denunciare, spesso da sole, chi le vessa con minacce e percosse. Il reato di lesioni in caso di maltrattamenti potrebbe diventare procedibile d'ufficio, cancellando l'incubo di ripercussioni per le persone offese,...