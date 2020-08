LA PAURA

FELTRE (BL) Torna la paura nel Bellunese e il timore di una seconda ondata. Ieri, esattamente come il 5 marzo scorso, sono stati bloccati i reparti di Chirurgia e Geriatria del Santa Maria del Prato di Feltre, dopo la positività di un'infermiera al rientro da un periodo di ferie (non all'estero). La sanitaria ha operato in questi giorni proprio in quelle due aree dell'ospedale. Era iniziato proprio in quei due reparti, quasi 6 mesi fa, il primo focolaio in provincia di Belluno, con il contagio che aveva messo, per la prima volta, il territorio di fronte al virus. Ma questa volta è diverso, garantisce Sandro Cinquetti, direttore del Servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti.

IL DIRETTORE

«La situazione è completamente diversa da allora - spiega Cinquetti - abbiamo strumenti diversi, una rapidità di intervento che non c'era allora, sistemi di protezione individuale e disponibilità di tamponi, che ci consentono di essere molto tempestivi ed efficaci». Insomma il direttore Cinquetti è ottimista, anche dopo i primi tamponi effettuati su medici e degenti che erano ieri negativi (una decina). Ma invita anche il personale sanitario a tenere comportamenti responsabili. «Siamo in una fase particolare post epidemica - spiega Cinquetti - in cui ci giochiamo molto a livello di nazione, regionale e provincia: è fondamentale che le persone che svolgono ruoli sociali rilevanti, come infermieri, medici o operatori socio sanitari, e che quindi sono in contatto con persone fragili, mettano in atto comportamenti a bassissimo, se non inesistente, rischio Covid. E parlo non solo in ambito ospedaliero, dove ci sono i protocolli che garantiscono, ma anche all'esterno nella vita sociale».

I CONTATTI

Una cosa è certa infatti: l'infermiera si è contagiata all'esterno della struttura ospedaliera di Feltre. Come esattamente non si sa, ci stanno lavorando gli uomini dell'Unità di Crisi del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti che sta risalendo alle decine di contatti della donna. È la seconda indagine epidemiologica che si sta facendo sul caso: è partita subito infatti una interna all'ospedale sui contatti nella struttura. L'Usl ieri in una nota ha spiegato che «alle due unità operative, a scopo massimamente precauzionale, in attesa dell'esito dei tamponi di controllo sul personale e sui degenti, sono stati limitati gli accessi ai soli pazienti urgenti rinviando di uno-due giorni i ricoveri programmati».

Eleonora Scarton

