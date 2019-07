Felice Maniero compare su Youtube e diventa un guru anti inquinamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «Buongiorno. Sono Felice Maniero, da oggi in poi il mio lavoro sarà quello di giornalista d'inchiesta. Con la mia terza media avrò un successo straordinario. Vi racconto quello che sta succedendo in Italia, convinto che indignerà tutti voi». È proprio lui. Lui, l'assassino. Lui, lo spacciatore di droga. Lui, il rapinatore. Nella sua prima vita ha guidato la banda più feroce, più numerosa e più ricca che il Nord Italia abbia mai avuto, l'unica condannata per associazione a delinquere di stampo mafioso. Nella sua seconda...