Fedriga: «Una luce accesa sulla storia» Serracchiani: «Il dovere del ricordo»

La politica del Friuli Venezia Giulia si unisce nel ricordo di Giuseppe Comand: la scomparsa del friulano testimone oculare del recupero degli infoibati in Istria sollecita la riflessione degli esponenti di centrodestra e centrosinistra. «La scomparsa alla soglia dei cento anni di Comand desta commozione e ci ammonisce a preservare nella comunità regionale e internazionale quella memoria che abbandona la vita delle persone», ha affermato ieri il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Rivolgendo le «più sentite condoglianze ai familiari di un uomo stimato», il governatore ha aggiunto che «è nostro compito ora mantenere la lanterna accesa sui fatti certificati dai testimoni della storia, perché quelle pagine vissute da Comand possano essere conosciute dalle giovani generazioni per non essere mai più scritte». Al dovere della memoria ha richiamato anche il parlamentare e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto: «La tenacia di Comand e la sua instancabile testimonianza è un patrimonio collettivo che non deve andare perso ed è nostro dovere fare in modo che sia trasmesso alle future generazioni. Il nostro impegno sarà sempre più vigoroso nel fare in modo che sia fatta giustizia per gli infoibati e le loro famiglie e per scongiurare che si ripetano crimini così atroci». La parlamentare Pd Debora Serracchiani, che da presidente della Regione nel 2018 aveva scritto a Comand in occasione dell'onorificenza attribuitagli dal Capo dello Stato, ieri a richiamato «la lucida compostezza con cui Comand ha rievocato quasi fino all'ultimo giorno le sue esperienze e affidiamo alle Istituzioni il dovere del ricordo, affinché questo brano della storia d'Italia sia conosciuto e compianto».

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA