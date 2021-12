I PROVVEDIMENTI

PORDENONE Stato di emergenza da prorogare oltre il prossimo 31 dicembre? Dal governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga arriva uno stop. «Non è necessario, se serviranno ancora misure particolari per la sanità - sostiene il presidente delle Regioni - si potranno comunque fare con dei decreti ad hoc». Sull'ipotesi di un allungamento dello stato di emergenza da parte del Governo, Fedriga aggiunge: «Qualcuno teme che alcune misure con la fine dello stato di emergenza, come quelle che riguardano i sanitari, possano venire meno. In realtà discrimine non è lo stato di emergenza: se ci sono delle esigenze specifiche come l'approvvigionamento del personale sanitario o il prolungamento dei contratti o sostegni alle Rsa, si possono fare provvedimenti specifici anche senza stato di emergenza». Fedriga precisa ancora: «Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d'urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare. Possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallo stato di emergenza».

NATALE SICURO

Il governatore del Fvg, almeno per il momento, esclude anche provvedimenti restrittivi per Natale. «Non credo che ce ne sarà bisogno. Il governo - sostiene Fedriga - ha appena fatto un decreto e non è che possiamo fare decreti su decreti. Penso che il Super Green Pass aiuti moltissimo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico - sottolinea -. Permette alle realtà produttive, in particolare ai settori della ristorazione e del turismo invernale, che lo scorso anno sono stati massacrati, di tenere aperto e di lavorare comunque con vaccinati e guariti». Intanto il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. I dati dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità allontanano, almeno per ora, la zona arancione. I numeri dei contagi e dell'incidenza ogni centomila abitanti - soprattutto nell'area di Trieste e dell'Isontino, meno a Udine e Pordenone - restano piuttosto alti. Ma i ricoveri, sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche, restano parecchio sotto le soglie dell'arancione. Ieri in Fvg si sono registrati 703 nuovi contagi e 7 decessi. Uno su quattro tra i contagiati è sotto i 19 anni. Un dato che preoccupa. Da domani sarà possibile per le famiglie prenotare il vaccino per i bimbi da 5 a 11 anni. Dalla federazione dei pediatri è arrivato l'appello a immunizzare i più piccoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA