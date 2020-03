LA PROPOSTA

TRIESTE «Non vedo alternative a un anno da tasse zero per salvare l'economia». E «non solo per l'economia reale, che in questo momento è basilare farla sopravvivere perché poi possa ripartire, altrimenti quando si riparte non abbiamo più le imprese e non riparte più nulla, ma anche per lo Stato. Se noi ammazziamo il nostro sistema produttivo vuol dire che annulliamo anche le entrate che lo Stato ha per garantire i diritti essenziali tra cui quello della salute». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ieri durante un'intervista a SkyTg24.

«O ci mettiamo in testa - ha aggiunto - che in questo momento bisogna investire nel nostro sistema produttivo risorse importantissime che mai la storia di questo Paese ha visto, e penso che sia un problema di carattere europeo non soltanto italiano, oppure la crisi sanitaria si trasformerà in una crisi economica da cui non saremo in grado di risollevarci».

IL DPCM

Il presidente del Fvg torna sulle misure dell'ultimo Dpcm che prevede, tra le altre cose, la sospensione di attività produttive industriali e commerciali: «Ho avuto modo di dire più volte che misure stringenti e molto dure da questo punto di vista fossero necessarie da diversi giorni addietro. Non soltanto per salvaguardare ovviamente il diritto alla salute, ma anche per garantire l'economia del Paese, perché se noi riusciamo a contrarre il momento di crisi, riusciremo a far ripartire le imprese il prima possibile, altrimenti diventa una lunga agonia». Se non si agisce in questo modo, secondo Fedriga, «non si aiutano le imprese, tanto meno la risposta che il sistema sanitario riesce a dare ai cittadini». Infine anche a Trieste la Costa Victoria non potrà attraccare: «In questo momento di emergenza la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori ha la priorità assoluta e proprio per questo l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, attenendosi alle disposizioni della Regione, ha espresso la propria contrarietà all'attracco».

