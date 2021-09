Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GOVERNATORETRIESTE «Non voglio ideologizzare l'obbligo vaccinale. Oggi esiste l'obbligo vaccinale per i sanitari, purtroppo non siamo riusciti a vaccinarli tutti». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a Zapping su Rai Radio 1, dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi. «Il nostro scopo ha aggiunto non è licenziare le persone, ma vaccinarle. Sono convinto che...