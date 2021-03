LA TRATTATIVA IN FVG

TRIESTE Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, ha giocato la carta di un accordo già trovato giorni fa con il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il ministro dell'Economia, Daniele Franco. «Nel pacchetto di misure di contrasto alla pandemia - ha detto - è previsto un miliardo di euro a beneficio delle Regioni». Ma la promessa di un'iniezione di denaro extra non è bastata al presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, che all'annuncio di un flusso di risorse dal centro alla periferia ha contrapposto la visione autonomista dell'estremo Nordest. «Non chiediamo maggiori risorse da Roma - ha replicato - ma di versare di meno nelle casse dello Stato». Ne è uscito uno zero a zero, giocato ieri a Trieste durante una visita, quella del ministro Gelmini, che ruotava attorno alla trattativa sui patti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Fedriga ci sta riprovando, dopo il fallimento politico dei colloqui con l'ex ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. La pandemia c'entra sino a un certo punto: ha solo reso più sensibile un dente già cariato. «La nostra Regione - ha ricordato Fedriga al termine del vertice - si accolla autonomamente i costi per la sanità, le autonomie locali e il trasporto pubblico locale. Versiamo nelle casse statali il 13 per cento del nostro bilancio, più di qualsiasi altra Regione a statuto speciale che arriva al massimo al 9,5 per cento». Un impegno che in tempo di pace dava solo fastidio, ma che sotto i colpi del Covid è diventato dissanguamento. Il Fvg chiede di pagare di meno allo Stato, non di ricevere di più. Di diventare una Regione a statuto speciale che beneficia di quel titolo anche dal punto di vista finanziario.

Concretamente, Fedriga vuole «rinegoziare i patti finanziari», e almeno da questo punto di vista ieri è stato raggiunto un risultato diverso da quelli - scarsi - del recente passato. «La richiesta di rivedere gli accordi - ha infatti spiegato Gelmini da Trieste - la consideriamo più che mai legittima. Le istanze del Friuli Venezia Giulia devono finire sul tavolo di una discussione a livello governativo. E la mia promessa è quella di avviare la trattativa già a partire dalla prossima settimana». Dovrà essere coinvolto il ministero dell'Economia, perché i patti finanziari tra Stato e Regioni non sono di competenza del ministero retto da Mariastella Gelmini. Ma è un passo in avanti rispetto al rigetto delle proposte che in maniera sistematica era arrivato a Trieste dal secondo governo Conte. «Il ministro Gelmini - ha assicurato Fedriga - ha dimostrato grande disponibilità al confronto. Già la prossima settimana - ha puntualizzato - avremo un incontro per valutare tutte le proposte con una partecipazione attiva delle Regioni. In questa partita strategica per il Paese non possono esistere giocatori solitari. Tutte le istituzioni devono fare squadra con il governo».

Non solo la gestione delle finanze. La strada verso un'autonomia più piena passa anche dalla ridefinizione delle competenze. Fedriga durante il vertice di ieri ha avanzato la proposta di rendere regionale anche l'organizzazione dell'istruzione. «Il ministro Patrizio Bianchi - ha spiegato Gelmini - è attento a ogni valutazione. Per quanto riguarda la scuola, possiamo analizzare come stanno andando le cose nelle Province autonome, penso a Trento e Bolzano, dove la competenza è stata affidata alle amministrazioni locali. Una volta interpretati i risultati, l'ipotesi può essere portata all'attenzione del governo». Una strada che sembra più lunga e dissestata rispetto a quella che porterebbe alla revisione dei patti finanziari. D'altronde, come ha ricordato più volte Gelmini, «le priorità del governo Draghi sono i vaccini e la ripresa economica».

«Incontreremo le Regioni già la prossima settimana e ci sarà una conferenza Stato-Regioni dedicata alla presentazione da parte del ministro dell'Economia del Recovery Plan - ha concluso Gelmini. All'interno del Piano il tema della semplificazione è assolutamente importante e sensibile così come l'accelerazione nell'investimento dei fondi che troppe volte rimangono postati senza produrre risultati concreti. Dobbiamo correre, i tempi sono stretti, ma io ho chiesto e ho avuto massima disponibilità da parte del presidente Draghi, e da parte del ministro Franco a un confronto con le Regioni sul tema Recovery».

