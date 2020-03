Federico D'Incà è il titolare dei Rapporti con il Parlamento. Al termine del Consiglio dei ministri, il bellunese fa il punto sul decreto appena approvato. «L'abbiamo chiamato Cura Italia perché, con una manovra mai vista prima nella storia della Repubblica, utilizziamo tutti i 25 miliardi dello scostamento ottenuto, generando flussi finanziari per 350 miliardi», dice il pentastellato.

Categorie economiche e parti sociali del Veneto hanno presentato molte richieste: quali sono le risposte del Governo?

«Abbiamo strutturato un intervento ad ampio raggio, che dà un sostegno importante al sistema sanitario, alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie. Siamo orgogliosi di questo decreto, il quinto sul tema Covid-19, perché vediamo che i nostri provvedimenti vengono tradotti nelle altre lingue e adottati dagli altri Paesi, come Francia e Spagna. Innanzi tutto c'è una tantum di 600 euro per le partite Iva e gli autonomi».

Su questo c'è però chi, come Giuliano Martini sindaco di Vo'. ritiene si tratti di «un'elemosina». Come replica?

«Mi auguro che da parte di tutti ci sia la voglia di collaborare e non di polemizzare. Faccio comunque notare che quello è solo un tassello e che ce ne sono molti altri. La cassa integrazione ordinaria per le aziende che hanno anche un solo dipendente, misura che da sola vale 5 miliardi. I congedi parentali straordinari fino a 15 giorni o, in alternativa, un bonus babysitter di 600 euro. La sospensione dei mutui e dei pagamenti fiscali e contributivi. Il rafforzamento dell'erogazione del credito da parte delle banche. Il divieto di licenziamento nei prossimi due mesi. L'erogazione di 100 euro ai dipendenti che continuano a lavorare per tenere acceso il motore del Paese. I 50 milioni per promuovere la produzione interna di mascherine. Insomma questo e molto altro, in attesa ad aprile di nuove misure».

Quali altre?

«Lo decideremo in base all'evoluzione della pandemia. Crediamo che già questi primi provvedimenti daranno effetti, ma sappiamo che la battaglia è lunga. Dovremo continuare tutti ad operare con grande prudenza, senza spazientirci e scoraggiarci. Mi auguro che, in attesa di farmaci e vaccini, a livello europeo venga definito un percorso comune, in cui gli egoismi lascino spazio all'unione. Penso a un grande piano che passa per gli eurobond, ma di questo si occuperanno il ministro Roberto Gualtieri e il premier Giuseppe Conte».

Restando invece al suo ministero. è vero che ci sono state tensioni nella maggioranza ?

«Non ne ho viste. Ho registrato anzi un grande coinvolgimento anche dell'opposizione».

Cosa pensa del modello veneto di gestione dell'emergenza?

«Penso che siano stati cruciali tre fattori. Il comportamento responsabile dei cittadini veneti, a cui va il nostro ringraziamento, così come al sistema di Sanità e Protezione civile. Un po' più di fortuna rispetto alla Lombardia, che ha avuto due focolai importanti come Bergamo e Brescia. Il ruolo del pubblico nel fare scelte importanti per la comunità. Però bisogna stare attenti a non abbassare la guardia di fronte a una malattia che dà prova di potersi diffondere in maniera esponenziale».

Che giudizio dà dell'operato della Regione e di Luca Zaia?

«Credo che le risposte siano state importanti e positive. Ho visto un forte lavoro comune fra Zaia, il premier Conte, i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. Non commento qualche uscita infelice, che può essere stata frutto di stanchezza quotidiana e profondo stress. Credo che la politica debba imparare, e questo vale per tutti, a guardare alla scienza e alle competenze sempre con maggiore attenzione. L'improvvisazione non è più permessa, in tempo né di pace né tanto meno di guerra. Il nostro è un Paese eccezionale che ha individualità di gradissimo spessore, che spesso però non riescono a fare squadra. Spero che dopo questa crisi impareremo ad essere ancora più forti di quanto già ci viene riconosciuto».

Da bellunese, cosa pensa della protesta dei sindaci di montagna sulle seconde case?

«Sto con i sindaci. La gente deve restare nella propria residenza o sede di lavoro, come faccio pure io rimanendo a Roma, anche se mia figlia di tre anni e mezzo chiede continuamente di me e possiamo vederci solo su FaceTime... Le montagne bellunesi torneranno a essere un luogo di vacanza appena usciamo da questa emergenza. E più siamo responsabili, prima sarà».

Dopo il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, a cui teneva molto, accadrà lo stesso per le Regionali?

«È in corso un confronto con le forze politiche. Personalmente penso che ora vada perseguito solo l'interesse della sanità pubblica».

