LA SCELTAVENEZIA Quanto conta la tempistica? Per un politico navigato come il padovano Antonio De Poli, senatore questore nonché presidente nazionale dell'Udc, arrivare primi conta eccome, specie se in ballo ci sono progetti da coltivare e sviluppare da qui al 2023. Uno su tutti: la federazione del centrodestra. Che piace al segretario della Lega Matteo Salvini, ma non al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, più propenso a far nascere...