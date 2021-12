IL TURISMO

VENEZIA Il messaggio è chiaro: «Viaggiate in Veneto». È l'appello lanciato da Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, ora che arrivano le vacanze di Natale. «Le strutture alberghiere della nostra regione afferma sono sicure. Controlli e verifiche vengono svolte per dare a tutti i nostri ospiti non solo l'ospitalità che cercano, ma anche la solidità di alberghi attenti e di una località, il Veneto, che si è sempre contraddistinta per la sua attenzione alle regole per limitare il contagio. Peraltro in una delle zone con il più alto tasso di vaccinati».

IL SOSTEGNO

Schiavon ne ha parlato al direttivo che ha chiamato a raccolta tutti i presidenti delle associazioni territoriali. Era presente anche l'assessore regionale Federico Caner, il quale ha assicurato il sostegno dell'istituzione: «Comprendiamo le preoccupazioni degli operatori e siamo pronti a offrire loro tutto il supporto possibile». A ruota si sono poi mobilitate anche le altre rappresentanze. Per esempio Mario Conte, presidente di Anci Veneto: «Il turismo è fondamentale per i nostri centri ed ha già sofferto molto in questi mesi di pandemia. Per questo sosteniamo l'appello degli albergatori che rappresentano un soggetto importante per i nostri Comuni, in grado di offrire una ricettività di eccellenza che ci ha reso famosi nel mondo». In linea anche Mario Pozza, numero uno di Unioncamere Veneto: «Non possiamo veder chiudere le attività imprenditoriali che hanno una storia e dietro le quali ci sono famiglie e posti di lavoro. Per questo appoggio l'appello: viaggiate in Veneto senza paura».

