IL CASO

NAPOLI La tempesta perfetta avviene a cena, in un ristorante del Lungomare, davanti a decine di persone, a una pizza fumante, al cospetto della moglie. Lunedì sera, Emilio Fede è stato arrestato a Napoli. Un arresto in flagranza di reato, per evasione dagli arresti domiciliari, regime detentivo al quale - secondo l'accusa - si sarebbe sottratto, prima della scadenza della condanna (maturata nell'ambito di uno dei processi milanesi del cosiddetto Rubygate).

Giunto a Napoli per festeggiare il suo 89esimo compleanno, l'ex direttore del Tg4, è stato raggiunto da un tenente dei carabinieri, che si è mosso con discrezione, senza alcun dispiegamento di uomini e mezzi, limitandosi a presentarsi al direttore del ristorante, a spiegare le ragioni del suo intervento e ad accompagnare Fede all'esterno del locale, per «tradurlo», a bordo di un'auto civile, all'interno dell'albergo. Fine della cena, inizio della detenzione napoletana (come raccontato ieri dal Roma), tanto che questo pomeriggio, dinanzi al gip Provvisier, Emilio Fede dovrà difendersi dall'accusa di evasione, provando a chiedere la non convalida del fermo.

LA DOMANDA

Inevitabile una domanda. Come è potuto accadere? Due versioni a confronto. Quella dei carabinieri, che chiariscono un punto su tutti: Emilio Fede è ancora in regime di detenzione domiciliare, non poteva lasciare la propria abitazione di Segrate, non poteva recarsi a Napoli. Diverso il ragionamento di Fede, che sostiene di aver avvisato i carabinieri di Segrate della sua necessità di recarsi a Napoli per problemi di salute (dopo aver rimediato una caduta qualche mese fa). Due versioni differenti, proviamo a rimanere su alcuni dati di fatto: Fede è stato condannato a 4 anni e sette mesi in via definitiva per la storia delle cene eleganti ed ha finora scontato solo 7 mesi agli arresti domiciliari. Difeso dall'avvocato Salvatore Pino, da qualche mese ha avanzato domanda di affidamento ai servizi sociali (ma non c'è stata ancora una udienza ad hoc, per colpa del covid), mentre in questi giorni ha ricevuto un provvedimento di liberazione anticipata di 45 giorni, che non lo rende libero dal momento che la cosiddetta «buona condotta» si calcola sul decorso dell'intera condanna a 4 anni e sette mesi. Ma c'è un altro riscontro oggettivo: Fede ha avvisato i carabinieri di Segrate solo una volta giunto a Napoli, non prima lasciare la propria abitazione, facendo così scattare una singolare «caccia all'evaso». Immediatamente, quindi, i carabinieri di Segrate hanno avvisato i colleghi di Napoli, che si sono recati prima a villa Lucia (residenza della moglie), poi in hotel al Santa Lucia (dove Fede sta alloggiando), infine in ristorante per gli arresti.

IL DIBATTITO

Tanto è bastato a sollevare giudizi contrapposti. Spiega Maurizio Gasparri: «A 89 anni è una vergogna arrestare Emilio Fede, che lo rilascino subito per cortesia». Stesso commento da parte di Daniele Capezzone: «Qualunque cosa abbia fatto Emilio Fede, e se anche sarà confermato che ha violato una disposizione ecc, lo spiegamento di forze contro un 89enne a cena con la moglie getta una luce di ridicolo sulla giustizia italiana, spietata solo con chi ha già perso». Diverso il tenore dei commenti dal fronte grillino, con Nicola Morra, presidente della commissione antimafia che diventa sarcastico: «A 89 anni il rispetto delle regole non è dovuto? Staremo a vedere come finisce. Ricordo che dopo le cene eleganti si lamentava di esser rimasto al verde. Poverino».

Leandro Del Gaudio

