VENEZIA Un gesto di «goliardia», come spiegano da Fratelli d'Italia? O un segnale di «debolezza», come ribattono dalla Lega? Comunque sia, fa discutere nel centrodestra il ritocco al manifesto ufficiale del governatore uscente e ricandidato Luca Zaia, con l'aggiunta del logo di Fdi (e di quello di Fi) ai tre simboli dell'area leghista. Grazie a un colpo di Photoshop, ora sui social circola una versione rimaneggiata della locandina, su cui campeggiano cinque contrassegni: oltre a Lega Salvini Premier, Zaia Presidente e Lista Veneta Autonomia, appunto, anche Forza Italia Berlusconi e, più grande di tutti, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia. Il tutto con il timbro rosso errata corrige sopra la Z del ricandidato governatore. «Una iniziativa goliardica e simpatica per rimarcare ancora una volta, con una risata, il sostegno a Luca Zaia e la compattezza della coalizione di centrodestra», aveva tuttavia commentato un anonimo dirigente di Fdi. Replica un altrettanto anonimo big della Lega: «Ma quale goliardata, questa è l'infelice mossa studiata da qualche comunicatore, oltretutto irritando gli stessi esponenti locali di quel partito». A sostegno di questa tesi, i leghisti fanno notare che nei gazebo degli alleati stanno comparendo più bandiere con il leone, che vessilli con il tricolore: anche questo sarebbe un modo per recuperare il divario di consensi all'interno del centrodestra. Ad ogni modo, l'asse zaian-leghista ricorda ai meloniani che «la campagna elettorale è pagata dalla Lega, quindi sul materiale ci vanno i nostri simboli», al che Elena Donazzan rilancia: «Se ce l'avessero chiesto, avremmo contribuito alla spesa, visto che siamo in coalizione». Intanto ieri sera Matteo Salvuni è tornato nel Veronese, per presentare i candidati e parlare di autonomia. Su quest'ultimo tema interviene il senatore centrista Antonio De Poli: «Sono sempre più convinto che l'unica garanzia per portare a casa questo traguardo sia un Governo di centrodestra». Nel frattempo il Movimento 3V Libertà di scelta, che sostiene Paolo Girotto, non sarà in corsa nelle province di Belluno e Verona: insufficiente il numero di firme. (a.pe.)

