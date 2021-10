Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Partire favoriti può essere pericoloso. Soprattutto se i risultati dovessero certificare che il centrodestra a trazione FdI porta molti voti ma zero tituli, o quasi. Nella sua città, Roma, la Meloni corre la sfida principale. Ha proposto lei Enrico Michetti alla coalizione che, per non implodere, tra quindici giorni deve riuscire ad approfittare della fine della parentesi amministrativa grillina insediando Michetti in Campidoglio. Per la...