FdI, Meloni accelera sul patto sovranista L'appello a Toti

LA STRATEGIA/2ROMA Un plauso alla Lega, per aver preso atto che «non è possibile dare all'Italia il governo di cui ha bisogno insieme al M5S di Di Maio, Fico e Toninelli». Fratelli d'Italia osserva la rottura tra Lega e M5S, ma non si può dire che stia semplicemente alla finestra. Perché le urne potrebbero far avvicinare il progetto a cui Giorgia Meloni lavora da un anno e che avrebbe dovuto avere la chiusura del cerchio ad Atreju a fine settembre: la nascita di una seconda gamba sovranista.L'obiettivo è stato più volte dichiarato: un...