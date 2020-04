Lunedì a Mirafiori gli operai FCA entreranno uno alla volta, dalla Porta 2, attraverso una tensostruttura dove verrà controllata la temperatura corporea con una telecamera termica: chi ha più di 37,5 aspetterà per un secondo controllo in un gazebo e, se sarà confermato, verrà rimandato a casa. Tutti riceveranno il kit con due mascherine e i guanti monouso e una brochure con le regole sulla sicurezza. Il turno sarà uno solo, dalle 8 alle 16. Per i 250 lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori, fabbrica simbolo del mondo Fiat, lunedì non sarà una giornata come le altre. Sono pochi rispetto ai 6.000 della Sevel di Val di Sangro che torneranno a produrre il Ducato, ma il loro ritorno al lavoro è un segnale importante anche perché a questi lavoratori sarà affidata la produzione della 500 elettrica, un modello importante per il futuro del gruppo. Rientreranno proprio per fare le preserie, attività di ricerca e sviluppo che rientra fra quelle già autorizzate dal governo. Le regole di sicurezza saranno molto severe dovendo rispettare un protocollo condiviso con i sindacati e vigilato dal virologo Roberto Burioni. Lunedì a Torino torneranno al lavoro anche 500 lavoratori dell'Iveco (motori e cambi per camion) che, tra l'altro, troveranno tappeti autodisinfettanti disposti in alcune aree della fabbrica.

