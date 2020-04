Lunedì 27 aprile riaprirà la più grande fabbrica italiana: la Fiat Sevel di Atessa, in Abruzzo, che normalmente sforna 1.200 furgoni Ducato al giorno su tre turni. La Sevel, che assembla anche veicoli commerciali Peugeot e Citroen, ha circa 7.500 operai ed è la più importante fabbrica di furgoni in Europa. La riapertura sarà graduale e quindi per i primi giorni dovrebbe coinvolgere circa 5.000 operai ma si tratta della più massiccia ripresa del lavoro industriale in Italia dopo la chiusura di metà marzo. Ieri si è svolto un incontro fra l'azienda e tutti i sindacati per verificare le condizioni di sicurezza dell'impianto. La riapertura avverrà sulla base di un protocollo concordato fra FCA e sindacati e validato dal virologo Roberto Burioni. La Sevel viene rifornita di componenti da molte altre fabbriche dell'arcipelago Fiat e dunque in contemporanea riapriranno alcuni reparti delle fabbriche di Cassino, Pomigliano, Termoli e Mirafiori nonché la Marelli di Sulmona. Il riavvio della produzione di Ducato, furgone molto richiesto anche all'estero per via dell'impennata delle consegne a domicilio, riporterà sulle linee di montaggio circa 10.000 operai italiani.

