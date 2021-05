Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEROMA Facebook non censurerà più i post che parlano delle teorie sulla creazione in laboratorio del Covid-19, prima messi al bando. La decisione è stata presa subito dopo l'annuncio del presidente Usa, Joe Biden, del lancio di una investigazione sull'origine del Sars-Cov2 che dovrà dare risposte chiare entro soli 90 giorni.«Alla luce delle indagini in corso sul Covid-19 - ha detto un portavoce di Facebook alla Cnn - e dopo...