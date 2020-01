IL CASO

ROMA «Violazione della privacy». Facebook interviene, cancella il video di Matteo Salvini al citofono, ma la rimozione tardiva, a campagna elettorale conclusa, è la plastica dimostrazione di un problema irrisolto: l'ex ministro dell'Interno ha diffuso le immagini in diretta lo scorso 21 gennaio, citofonava a casa di una famiglia tunisina, chiedendo se lì abitassero degli spacciatori come si diceva nel quartiere alla periferia di Bologna. Il moltiplicarsi di condivisioni, le segnalazioni di centinaia di utenti, che denunciavano al social di Zuckerberg il contenuto inappropriato e l'incitazione all'odio, l'istruttoria aperta da garante della Privacy sono caduti nel vuoto. Nulla. Anche se l'Authority avrebbe potuto intimare a Facebook di rimuovere quel video, pena il pagamento di sanzioni. Non è accaduto, perché la procedura è troppo lunga. Fino a quando, due giorni fa, Cathy La Torre, l'avvocato del diciassettenne Yassin, uno degli abitanti di quell'appartamento, non si è rivolta a Fb minacciando un'azione legale e ha ottenuto la rimozione del video . «Un ex ministro dell'Interno vede rimosso il video di una sua incursione nella vita di una famiglia, a seguito di una segnalazione per incitamento all'odio - dice La Torre - è una vittoria. Ed è solo la prima». Ma la vittoria è solo dell'avvocato, che promette battaglie in tutte le sedi. Lo sa bene Giovanni Pitruzzella, costituzionalista ed ex garante per la Concorrenza e il Mercato, che già quattro anni fa aveva sollevato la questione sulle colonne del Financial Times. Da allora qualcosa è cambiato: i social si sono autoregolamentati ma, come aveva previsto Pitruzzella, non funziona. E adesso, come allora, il docente invoca interventi certi e l'istituzione di una figura terza, un giudice o un'autorità che possa impedire la violazione dei diritti. Bloccando i contenuti inappropriati, ma anche garantendo quanti vogliano condividere informazioni. Un aspetto che interessa pure i gestori dei social: «Se il modello non migliorasse, potrebbero trovarsi a rispondere dei contenuti pubblicati, come gli editori dei giornali», aggiunge Pitruzzella. «Inoltre, la situazione attuale comporta il rischio di una sorta di censura privata, affidata solo alle piattaforme », conclude.

Il nodo riguarda il labile confine tra libertà di espressione e violazione dei diritti, in un contesto ancora incerto. «È evidente - spiega Pitruzzella - che in un mondo complesso come Internet, bisogna garantire la libertà di espressione e di informazione, evitando ogni forma di censura, ma non si possono dimenticare i diritti. È inammissibile che si corra un simile rischio. Da una parte - spiega - va migliorato l'impegno delle piattaforme, che dovrebbero contrastare fenomeni patologici e rendere trasparente il loro modo di operare. Dall'altra, è indispensabile introdurre regole che prevedano l'intervento di un'autorità pubblica: un giudice o un garante. Si deve potere intervenire in tempi rapidi, per eliminare un contenuto che violi i diritti, perché osceno, calunnioso, o fonte di odio», conclude il docente. La questione è ancora più complessa, Pitruzzella pensa anche a un sistema per rendere consapevoli gli utenti. «Dovrebbero sapere - auspica - che molte notizie sono fake, che corrono un rischio di manipolazione e che le informazioni sono targetizzate». Molte domande non sono ancora state realmente poste, se non a livello teorico: «Quando si tratta di messaggi politici - dice Pitruzzella - il microtargeting è lecito o no?».

Quali siano stati i meccanismi di Facebook non è chiaro, ma il comunicato del social riconosce un problema: «Abbiamo rimosso questo video - si legge in una nota - perché ha violato le nostre regole sulla privacy. Queste regole chiariscono che non è possibile pubblicare informazioni personali o riservate su altri senza aver prima ottenuto il loro consenso». La volontà di rimuovere questo tipo di contenuti si sarebbe scontrata con le procedure: «Alcune delle decisioni che dobbiamo prendere su cosa rimuovere e cosa no sono incredibilmente complesse e sfaccettate, e richiedono un'attenta considerazione di molteplici fattori. Vogliamo assicurarci di prendere queste decisioni nel modo più corretto impiegando tutto il tempo necessario».

Valentina Errante

