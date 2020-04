LO SCONTRO

NEW YORK Chiuso nella Casa Bianca, obbligato anche lui a rispettare la quarantena, Donald Trump scalpita. Vuole far ripartire l'economia, vuole allentare il lockdown. E comincia a tradire una certa insofferenza verso Anthony Fauci, l'epidemiologo che guida la campagna contro il coronavirus. Che fra i due ci fossero delle differenze si sapeva sin da quando Fauci aveva testimoniato davanti alla Camera l'11 marzo e aveva disapprovato certe scelte di Trump, come quella di smantellare l'ufficio pandemie creato dal precedente presidente, o di paragonare il Covid-19 a una normale influenza. Ma negli ultimi giorni Fauci è andato oltre, e domenica Trump ha espresso la sua contrarietà rilanciando un tweet che proponeva di licenziarlo. Durante il fine settimana pasquale infatti Fauci ha parlato alla Cnn, mettendo in dubbio che si possa votare alle presidenziali di novembre («non lo posso garantire») e ammettendo che i ritardi del presidente nell'accettare il lockdown «sono costati delle vite».

LE VITTIME

E ieri è stato confermato che i decessi negli Usa hanno sorpassato quota 23 mila, con quasi 560 mila contagi. Con imbarazzo dell'Amministrazione, è stato registrato il primo decesso anche fra i marinai della portaerei Roosevelt, il cui capitano Brett Crozier era stato licenziato per punizione per aver fatto trapelare la propria preoccupazione perché a bordo c'erano casi di coronavirus, che poi si sono rivelati essere la bellezza di 600. Nonostante il tweet #FireFauci, non è detto che il presidente voglia davvero licenziare anche lui, visto che la sua presenza sul palco dà credibilità alla presidenza. D'altro canto è possibile che Fauci sia arrivato a un punto in cui non riesce più ad andare d'accordo con Trump, specialmente ora che il presidente si dice desideroso di riaprire il Paese entro il primo maggio. È' trascorso un mese da quando l'Amministrazione ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e Trump si è preso molte critiche per non averla dichiarata prima, nonostante avesse ricevuto numerosi allarmi sia dall'intelligence che da suoi collaboratori. Il tempo perso avrebbe favorito una maggior preparazione delle strutture sanitarie, e difatti alcune sue promesse cruciali si sono rivelate impossibili da realizzare, come quella di approntare «migliaia di drive thru per fare il tampone restando nella propria automobile». In questo mese ne sono stati aperti solo sei. Eppure proprio per poter riaprire l'economia, i test sono indispensabili.

COME UNA VALVOLA

Trump ha detto che si fiderà della propria intuizione, ma i governatori invece chiedono test a tappeto. Quello di New York, Andrew Cuomo, ieri mattina ha preannunciato «un piano regionale» al quale sta lavorando con i colleghi degli Stati del Nord Est. L'idea sarebbe di riaprire la loro economia «come una valvola, poco per volta, sempre controllando rigidamente come procede la curva dei contagi ed eseguendo contemporaneamente test di tutti coloro che tornano a lavorare». A New York, osserva Cuomo , «il peggio è passato» ma bisogna «continuare a essere intelligenti».

Anna Guaita

