IL CASO

NEW YORK Il Covid 19 non è stato fabbricato in un laboratorio cinese, né in modo accidentale, e nemmeno con l'intento di produrre un'arma virale. A smentire l'accusa che nelle ultime settimane viene ripetuta dai vertici della Casa Bianca sono intervenute le intelligence australiana e britannica, che sconfessano di aver partecipato a un'inchiesta su questa ipotesi. Al loro fianco è sceso in campo il massimo esperto epidemiologico degli Usa, il dottor Anthony Fauci, membro della task force governativa contro l'epidemia.

L'EVOLUZIONE

In un'intervista al National Geographic lo scienziato italo americano dice: «Se guardiamo all'evoluzione del virus nei pipistrelli e la confrontiamo con quello che circola oggi tra gli umani, i vari stadi dello sviluppo ci mostrano con chiarezza che l'evoluzione è stata naturale, e che ad un certo punto c'è stato il salto tra una specie e l'altra». Il chiarimento è stato recepito dal segretario di Stato Mike Pompeo, altro paladino a fianco del presidente degli Usa, della teoria di una responsabilità cinese per le oltre 250.000 vite già mietute dal nuovo coronavirus. Nel corso di un'intervista televisiva Pompeo ha ripetuto le accuse contro Pechino, ma quando gli è stato chiesto se davvero credeva ad una matrice umana dell'epidemia, ha dovuto riconoscere che la comunità scientifica internazionale ha un'opinione contraria, e che lui stesso non ha elementi per contraddirla. Ulteriore chiarezza verrà dalla testimonianza che Fauci fornirà ad una commissione senatoriale la prossima settimana. Trump gli ha invece sbarrato le porte di una simile audizione alla Camera perché nelle parole del presidente «lì sono tutti anti-trumpiani, e lo prenderebbero d'assalto». Nel frattempo, fonti dell'amministrazione federale hanno fatto sapere che Trump ha intenzione di chiudere gradualmente la task force anticoronavirus di Fauci considerandone esaurito il compito. E ieri c'è stato un clamoroso ricorso del medico che era a capo dell'Ufficio vaccini del ministero della Salute, Rick Bright. Il professore sostiene di essere stato rimosso dall'incarico per motivi politici e accusa l'amministrazione Trump di aver ignorato i suoi allarmi sul coronavirus all'inizio di gennaio e i suoi ammonimenti contro l'uso dell'idrossiclorochina.

La risposta scientifica sull'origine del virus non è mai stata in dubbio fin dall'inizio dell'epidemia, quando si stabilì la migrazione dai pipistrelli agli umani. La questione si è però a sua volta evoluta in chiave politica negli Usa, e l'amministrazione Trump ha lanciato nelle ultime settimane una vera e propria campagna di attacco alla Cina. Se alla fine l'accusa di aver fabbricato il virus dovesse saltare, resta sempre quella di aver ritardato l'allarme per minimizzare la gravità della minaccia. Ieri mentre si apprestava a partire per Phoenix nel primo viaggio dall'inizio del lockdown, Trump ha promesso che presto annuncerà i risultati di un'inchiesta sull'origine del virus effettuata dall'Intelligence nazionale. Nello stesso momento il senato stava dibattendo la nomina al vertice della direzione nazionale delle 17 agenzie di Intelligence del repubblicano di stretta ortodossia trumpiana John Ratcliffe. Se confermato, Ratcliffe sostituirà il direttore ad interim Richard Grenell, il quale solo due giorni fa aveva sconfessato la teoria di una manipolazione cinese del virus.

L'OFFENSIVA

La schermaglia è solo uno degli aspetti della ripresa delle ostilità tra Washington e Pechino. I consulenti elettorali di Trump hanno concluso che l'offensiva anti cinese potrebbe essere un tema forte della campagna per la rielezione, e lo spingono a calcare le accuse. Nei prossimi giorni potremmo vedere sanzioni in arrivo per il governo di Pechino, e ulteriori richieste di danni che inasprirebbero le relazioni tra le due potenze.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA