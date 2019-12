Fatture gonfiate per 120mila euro a Sanremo, Rai nella bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEROMA La richiesta di rimborso più alta è da 4.530 euro, per sei soggiorni avvenuti tra il 2013 e il 2015. Ma agli atti dell'inchiesta sui furbetti della Rai, 51 dipendenti che, con la complicità di ristoratori e albergatori avrebbero gonfiato le note spesa presentate all'azienda di Stato durante le trasferte a Sanremo, ci sono anche conti da poche decine di euro. Il pm Alberto Pioletti ha deciso di chiedere l'archiviazione per le posizioni minoritarie, cioè per chi si era fatto rimborsare, comunque ingiustamente, 10 o 20 euro. Ma...