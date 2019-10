Fatture false, i genitori di Renzi condannati a un anno e nove mesi `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAROMA Per i coniugi Renzi il processo sulle false fatturazioni che li aveva anche portati ai domiciliari, si è chiuso in modo inaspettato: con una condanna. Non erano presenti in aula, mentre il giudice pronunciava a loro carico la sentenza con cui ha disposto una pena di un anno e 9 mesi di reclusione per entrambi. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, hanno appreso la notizia dai loro avvocati. Pensavano che sarebbe andata diversamente: «Ho il dovere di credere nella giustizia italiana, oggi più...