«Che fatica...». La giornata di Bruno Tabacci, il gran tessitore della zona centrista che dovrebbe salvare Conte, è appena cominciata ieri mattina e lui, democristiano di gran razza lombarda e di ottima carriera (tra l'altro Presidente della Regione Lombardia mai tanto rimpianto in questi tempi di disastro Pirellone), ha l'aria di quello che si è caricato sulle spalle una soma non da poco. Per via di quelli che devono esserci e non ci sono, non ci sono ma arriveranno, chiedono e litigano, s'atteggiano a statisti ma sono quello che sono. Spesso peones in cerca d'autore e che si giocano la loro chance di eventuali salvatori della patria contiana. C'è da arrivare a quota 20 per fare il gruppo dei volenterosi alla Camera e di superare quota 10 perché Maie-Europeisti-Centro democratico diventino determinanti a Palazzo Madama andando a pescare anche nel centrodestra.

Onorevole, e leader del Centro Democratico, ma è una fatica creatrice o vana la sua?

«Io sono ottimista, la politica è fatta di trattative, di mediazioni, di impegno che poggia su un disegno. E io credo fortemente a quello che stiamo facendo».

Nonostante le zuffe tra donne, la Mastella che sbatte la porta e che se ne va e il marito Clemente che sembra magna pars in questa strategia e invece si è ritirato fuori?

«Ah, i Mastella, ma per favore. Qui la situazione è seria e bisogna stare concentrati senza farsi distrarre da protagonismi e altre cose del genere».

E lei porta la croce?

«Sì, devo ammettere che è una fatica di Giobbe. Ma ne vale la pena. La fatica sta nel cercare di dare logica politica anche a chi logica politica non ce l'ha. Non è che voglio rimpiangere il passato, quando tutto si teneva perché c'era una politica e protagonisti di livello, ora è diverso e si lavora con il materiale che c'è».

L'operazione dei gruppi alla Camera e al Senato è destinata a crescere oppure si sta arenando nella confusione?

«Ci saranno nuovi ingressi nel gruppo a Montecitorio, ma sempre nell'ambito della maggioranza. È al Senato che è difficile, c'è da vedere se si riesce a coinvolgere esponenti politici che non hanno già votato per il governo Conte. Ma le cose si muovono».

Arriva gente da Forza Italia?

«Bisogna chiedere alla Rossi, è più informata di me su Palazzo Madama».

E comunque il problema è quello della logica politica?

«Non si tratta di distinguere tra vecchia politica e nuova politica, il fatto è che manca in generale un codice politico di riferimento e muoversi in un contesto così non è facile. Quel che è certo, però, è che l'unica possibilità esistente, anche se ne sento di tutti i colori, è quella di un nuovo governo guidato da Conte. Il resto sono diversivi o velleità».

