VENEZIA «La grande novità è l'arrivo domani (oggi, ndr) di 245 dosi di anticorpi monoclonali, validi per altrettanti pazienti veneti che potranno essere curati: perché basta fare una dose». Lo ha annunciato la dottoressa Giovanna Scroccaro, responsabile dell'Unità di valutazione dell'efficacia dei farmaci, Coordinamento regionale sul farmaco del Veneto.

Tra i farmaci ritenuti capaci di fornire un utile supporto farmacologico alla terapia dei pazienti affetti da infezione da Covid-19, ci sono gli anticorpi monoclonali, chiamati anche Mab, sostanze che agiscono con lo stesso principio con cui il sistema immunitario reagisce verso una aggressione esterna. I primi Paesi a dare il via libera ai Mab sono stati Usa e Germania. In Italia, lo scorso mese, il ministero della Salute ha dato il via libera alla distribuzione dei Mab. I primi arriveranno oggi. «Sono 4mila su base nazionale le dosi disponibili - ha detto Scroccaro - e dovrebbero arrivare altre dosi a fine marzo. Sono farmaci che dovranno essere somministrati entro 10 giorni, meglio se entro 5-6 giorni dalla comparsa dei sintomi. I medici di base sono quindi in prima linea perché sono loro che dovranno intercettare velocemente i pazienti e riferirli a uno dei centri che abbiamo individuato in ogni Ulss». I criteri di selezione dei pazienti sono stati decisi dall'Agenzia del farmaco. La somministrazione dovrà avvenire in ambulatorio. Una cura costa circa 1.500 euro a carico del Servizio sanitario.

Su 355mila positivi al Covid-19 in Veneto dall'inizio della pandemia, ben 329.940 cittadini non sono mai stati ricoverati, tolti gli asintomatici (171mila pari al 52%), circa la metà sono stati curati a domicilio. Scroccaro ha puntualizzato che il Veneto - tranne la vitamina D - ha lo stesso protocollo di cure a domicilio del Piemonte. «Ricordo che il protocollo non è un obbligo. Se un medico decide di usare un farmaco diverso, ad esempio l'idrossiclorochina, può farlo ma deve far firmare il consenso informato al paziente». (al.va.)

