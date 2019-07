Farmaci, per averli griffati gli italiani spendono di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOROMA Agli italiani continuano a piacere i farmaci griffati, anche se quelli generici costano dal 20 al 50% in meno e sono efficaci ugualmente. I nostri connazionali sono così diffidenti nei riguardi dei farmaci equivalenti da spendere complessivamente un miliardo e 200 milioni di euro in più all'anno per avere quello di marca. Questa infatti è la cifra che nel 2018 è stata sborsata per pagare la differenza di prezzo tra il prodotto di marca e quello senza brand. A calcolarla è stata la Fondazione Gimbe, integrando i dati del...