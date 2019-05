Farmaci al figlio per ucciderlo: arrestata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Ha fatto bere a suo figlio di 5 anni quasi una boccetta piena di psicofarmaci per narcotizzarlo. La speranza della madre, una 44enne del Padovano, era che il piccolo non si accorgesse dell'orrore che aveva pianificato: ucciderlo, prima di togliersi la vita. Così, confidando sul sapore dolciastro di quelle gocce, è riuscita a far prendere senza troppi problemi al bambino il potente ansiolitico che l'ha stordito in pochi minuti. Poi l'ha caricato in auto ed è partita verso la città, dove aveva deciso di suicidarsi. È quanto...