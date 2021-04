Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VACCINIBRUXELLES La Commissione europea mette mano alle carte bollate e si prepara a portare AstraZeneca in tribunale per i ritardi nella consegna delle dosi pattuite: una mossa per esercitare ulteriore pressione sulla compagnia che per ora non trova tutti i governi d'accordo. Per il momento «nessuna decisione è stata ancora presa», fa sapere un portavoce dell'esecutivo Ue, anche se la formalizzazione dell'azione legale, secondo fonti...