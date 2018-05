«Farah è al sicuro, tornerà martedì»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIETO FINEVERONA Bandiere tricolori e dell'Ue alle spalle, volto tranquillo, dentro le mura sicure dell'ambasciata italiana di Islamabad, Farah attende il rientro in Italia, che potrebbe avvenire in pochi giorni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano, sintetizzando in un tweet quanto le autorità italiane stanno facendo per la studentessa pakistana 19enne, residente a Verona fino a tre mesi fa, quando i genitori con l'inganno l'hanno riportata in patria, nella zona di Lahore, facendola abortire contro la sua volontà. «Ora...