IL PROVVEDIMENTO

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) Tre soggetti radicalizzati sono stati espulsi grazie dall'attività della Polizia di Stato, coordinata dalla direzione centrale per la prevenzione, diretta dal prefetto Lamberto Giannini. Il provvedimento è stato disposto dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e dai prefetti competenti. Uno degli espulsi è Abdel-Muez Alaela, 50enne di origine egiziana, imam dell'associazione culturale islamica La pace di San Donà di Piave. «Si è evidenziato - afferma il Viminale - quale seguace di un orientamento religioso islamico improntato al salafismo ortodosso, attestato su posizioni radicali. È risultato in contatto con persone, anche di altri Stati europei, gravitanti in ambienti islamisti e dedite a condotte criminali. Ha apertamente palesato il suo pensiero estremista nel corso di un'orazione tenuta presso la moschea salafita al-Nur di Berlino».

LE REAZIONI

All'associazione culturale islamica La pace, che conta un centinaio di iscritti, cadono dalle nuvole. «Non siamo salafiti spiegano alcuni aderenti chiedendo di rimanere anonimi. Siamo sconvolti, Abdel-Muez Alaela non ha mai detto una parola contro l'Italia. A San Donà è arrivato tre anni fa, da solo, mentre la sua famiglia vive in Egitto. Arrivava da Rovereto, prima era stato a Milano, essendo in Italia da circa sette anni. Qualcuno di San Donà lo conosceva e ci ha riferito che conosceva bene il corano. Prima che arrivasse abbiamo contattato le autorità della zona, per capire se c'era qualche contrarietà sul suo arrivo come abbiamo sempre fatto e nessuno ha obiettato. Dopo una settimana è arrivato». «Predicava tutti i giorni al centro Heliantus di via Calnova continuano e ha sempre raccomandato di rispettare il prossimo. Non è mai andato contro alcuna religione, non solo quella cristiana. Non sappiamo se in passato possa aver predicato in modo diverso, ma qui a San Donà come autorità religiosa è sempre stato rispettoso di tutte le leggi. Per questo vogliamo capire con precisione di cosa è stato accusato per l'espulsione».

Gli esponenti del gruppo islamico, inoltre, spiegano che «nel 2017 era stata sua l'idea di creare una giornata di incontro tra cristiani e musulmani, poi realizzata all'esterno del centro Heliantus. Ci sorprende quello di cui è accusato perché da molti anni la nostra comunità è sempre stata disponibile ed aperta al dialogo con quella sandonatese con tante iniziative, spesso partite da lui. Aveva aderito, infatti, alla giornata dedicata all'amicizia tra i popoli da festeggiare nel periodo natalizio. Un estremista non va ad augurare Buon Natale al sindaco della città Andrea Cereser, consegnando dei regali. L'ultima iniziativa da lui promossa, e sostenuta da tutta la nostra comunità, era stata una raccolta di fondi donati al Comune di San Donà: 4mila euro destinati all'emergenza sanitaria. In questo caso l'associazione La pace aveva coinvolto anche i gruppi islamici I Pacifici di San Donà e Arrahma di Noventa. Di questa iniziativa avevamo parlato, infatti, nelle moschee di San Donà e Noventa».

GLI ALTRI

Analoghe misure di espulsione sono state disposte dalle prefetture di Como e Bologna nei confronti di due tunisini, entrambi accusati di radicalismo.

Davide De Bortoli

