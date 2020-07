REAZIONE VIOLENTA

MILANO Prima ha preso a calci e ha colpito con quello che le capitava sotto mano la sua auto, una Bmw, parcheggiata lungo la strada. Poi ha scavalcato il cancello della sua villetta a Buccinasco, nell'hinterland milanese, e una volta in giardino ha cominciato a distruggere quello che trovava in giro, dai vasi a oggetti ornamentali. Quando poi è arrivato lui, il cantante di cui lei sarebbe una fan sfegatata, ha cominciato a prenderlo a male parole e avrebbe tentato di colpirlo con una bottiglietta.

Attimi di tensione l'altra sera per Ghali, nome d'arte di Ghali Amdouni, uno dei volti più noti della scena rap italiana, di origini tunisine ma con una infanzia trascorsa a Milano nel quartiere di Baggio. Dopo le 21, la villetta dove vive con la famiglia, è stata letteralmente presa d'assalto da una ragazza di 22 anni che ora è stata denunciata dai carabinieri a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio.

La giovane, secondo quanto riferito, era partita da un paese della provincia di Benevento in treno per raggiungere l'abitazione del cantante. Una volta individuato l'indirizzo, la donna, descritta come «molto esagitata», ha teso l'agguato al rapper. Come una furia ha preso di mira la sua macchina e poi quel che ha trovato nel giardino e infine lui. Il quale, visibilmente sconvolto, non ha capito il motivo di questo agguato. «Perché ti comporti così?, Cosa ti ho fatto?», le ha ripetuto più volte. E lei «lo sai benissimo, lo sai benissimo...».

Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Buccinasco e i Carabinieri della compagnia di Corsico. La giovane è stata portata all'ospedale per accertamenti di tipo psichiatrico. Non si sa, al momento, cosa ci sia dietro l'episodio e se i due si conoscessero e solo le indagini lo potranno chiarire.

