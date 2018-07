Famiglia distrutta: morti padre, madre e figlioletto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMAROMA Un breve viaggio a Roma per portare in visita al Bambino Gesù il piccolo Pier Emilio e concedersi poi l'euforia del concerto di Roger Waters al Circo Massimo. Ieri, verso le 13, stavano rientrando in Calabria, a Rossano, quando la loro auto, una Fiat Punto, in una dinamica ancora da chiarire, è stata urtata da un van capovolgendosi poi più e più volte sull'autostrada del Sole, al chilometro 654, tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo. A nulla sono valsi i soccorsi: deceduti sul colpo due giovani trentacinquenni, Stanislao Acri...