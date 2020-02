IL CASO

ROMA Nessuna sassaiola contro studenti cinesi a Frosinone. È quanto venuto fuori dalle indagini della polizia. Erano scattate dopo che un prof dell'Accademia aveva riferito di aver sentito di un lancio di pietre contro giovani cinesi. Una notizia, poi risultata «priva di fondamento» ricostruisce la Digos e arrivata al prof tramite un passaparola, che ha scatenato una serie di reazioni politiche. Ora, però, la polizia ha denunciato il professore: procurato allarme è quanto gli viene contestato.

Ma come è nata quella che si è rivelata una fake news? A fare chiarezza sono stati gli investigatori, anche dopo aver ascoltato il professore. Da quanto emerso non era venuto direttamente a conoscenza dei fatti narrati, ma aveva riferito informazioni raccolte da un'altra professoressa. Quest'ultima aveva appreso, da un generico racconto di una studentessa cinese dell'Accademia, che, su una chat seguita da connazionali, un altro giovane cinese aveva fatto riferimento a episodi di intolleranza verso cinesi che sarebbero accaduti a Roma. Il contenuto della conversazione in chat si sarebbe poi trasformato nella sassaiola a Frosinone per un errato utilizzo del traduttore di Google da parte della studentessa.

